Прокудін розповів, скільки людей вбили окупанти в Херсонській області за рік

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: t.me/khersonskaODA

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що за рік деокупації російські загарбники вбили 405 людей в області. Вони поранили ще 1 705 українців.

Про це Олександр Прокудін розповів в ефірі телемарафону.

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За словами Прокудіна, серед 1 705 поранених людей є 72 дитини. Він розповів, що за рік правоохоронці зафіксували понад 18 тисяч кримінальних правопорушень проти миру, безпеки й міжнародного права.

"Засуджено трьох людей, 62 повідомлено про підозри. Зафіксовано понад 1 500 випадків викрадення українців", — додав Прокудін.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Вони атакували місто сьогодні, 11 листопада, близько 15:20.

Також ми писали, що у Херсоні помер чоловік, який постраждав від російського обстрілу. Його травми виявились несумісні із життям.

Додамо, Президент України звернувся до жителів Херсона з нагоди перших роковин звільнення міста від російських окупантів. За словами гаранта, Херсон став містом людей, які не підкорилися ворожій силі.