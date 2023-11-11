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У Херсоні загинув чоловік, який постраждав від обстрілу РФ

11 листопада 2023 18:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Херсоні загинув чоловік, який постраждав від обстрілу РФ
Наслідки російського обстрілу Херсона. Фото: t.me/phogovua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Херсоні помер чоловік, який постраждав від російського обстрілу. Його травми виявились несумісні із життям.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2  ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що в одному з районів обласного центру російський снаряд поцілив у приватний будинок. Внаслідок цього сталося загоряння. Жителі домоволодіння не постраждали.

Близько 15:00 внаслідок влучання засобів ураження поблизу багатоквартирного будинку поранення різного ступеня важкості отримали троє людей — дві жінки та чоловік. 

Травми чоловіка виявились несумісні із життям. Він помер у лікарні.

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Допис Херсонської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Вони атакували місто сьогодні, 11 листопада, близько 15:20.

Також ми писали, що цієї ночі ворог атакував Київ та область БпЛА. Зранку продовжив атаку балістичними ракетами. Активно працювали сили ППО. За інформацією Київської ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. 

Додамо, вчора ввечері, 10 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей.

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