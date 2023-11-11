Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Херсоне погиб мужчина, который пострадал от обстрела РФ arrow

В Херсоне погиб мужчина, который пострадал от обстрела РФ

11 ноября 2023 18:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсоне погиб мужчина, который пострадал от обстрела РФ
Последствия российского обстрела Херсона. Фото: t.me/phogovua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Херсоне умер мужчина, который пострадал от российского обстрела. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Читайте также:

Обстрел Херсона

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что в одном из районов областного центра российский снаряд попал в частный дом. В результате произошло возгорание. Жители домовладения не пострадали.

Около 15:00 в результате попадания средств поражения вблизи многоквартирного дома ранения разной степени тяжести получили три человека — две женщины и мужчина.

Травмы мужчины оказались несовместимы с жизнью. Он умер в больнице.

null
Пост Херсонской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. Они атаковали город сегодня, 11 ноября, около 15.20.

Также мы писали, что в эту ночь враг атаковал Киев и область БпЛА. Утром продолжил атаку баллистическими ракетами. Активно работали силы ПВО. По информации Киевской ОВА, взрывной волной повреждены пять частных жилых домов.

Добавим, вчера вечером, 10 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре —сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме