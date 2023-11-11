В Херсоне погиб мужчина, который пострадал от обстрела РФ

Последствия российского обстрела Херсона. Фото: t.me/phogovua

В Херсоне умер мужчина, который пострадал от российского обстрела. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Читайте также:

Обстрел Херсона

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что в одном из районов областного центра российский снаряд попал в частный дом. В результате произошло возгорание. Жители домовладения не пострадали.

Около 15:00 в результате попадания средств поражения вблизи многоквартирного дома ранения разной степени тяжести получили три человека — две женщины и мужчина.

Травмы мужчины оказались несовместимы с жизнью. Он умер в больнице.

Пост Херсонской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. Они атаковали город сегодня, 11 ноября, около 15.20.

Также мы писали, что в эту ночь враг атаковал Киев и область БпЛА. Утром продолжил атаку баллистическими ракетами. Активно работали силы ПВО. По информации Киевской ОВА, взрывной волной повреждены пять частных жилых домов.

Добавим, вчера вечером, 10 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека.