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Окупанти обстрілюють Дніпровський район Херсона

11 листопада 2023 17:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстрілюють Дніпровський район Херсона
Російські окупанти та військова техніка. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти обстрілюють Херсон. У місті лунають потужні вибухи.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Російська армія атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега. За словами начальника Херсонської міської військової адміністрації, під ударом опинився Дніпровський район.

"Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!" — закликав він.

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Допис начальника Херсонської міської військової адміністрації. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Вони атакували місто сьогодні, 11 листопада, близько 15:20.

Також ми писали, що цієї ночі ворог атакував Київ та область БпЛА. Зранку продовжив атаку балістичними ракетами. Активно працювали сили ППО. За інформацією Київської ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. 

Додамо, вчора ввечері, 10 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей.

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