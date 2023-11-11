Оккупанты обстреливают Днепровский район Херсона

Российские оккупанты и военная техника. Фото: росСМИ

Российские оккупанты обстреливают Херсон. В городе раздаются мощные взрывы.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Обстрел Херсона

Российская армия атакует город с временно оккупированного левого берега. По словам начальника Херсонской городской военной администрации, под ударом оказался Днепровский район.

"Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!" — призвал он.

Пост начальника Херсонской городской военной администрации. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. Они атаковали город сегодня, 11 ноября, около 15.20.

Также мы писали, что в эту ночь враг атаковал Киев и область БпЛА. Утром продолжил атаку баллистическими ракетами. Активно работали силы ПВО. По информации Киевской ОВА, взрывной волной повреждены пять частных жилых домов.

Добавим, вчера вечером, 10 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека.