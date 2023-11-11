Окупанти обстріляли центральну частину Херсона, є поранені

Російський окупант поряд з військовою технікою. Фото: росЗМІ

Російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Вони атакували місто сьогодні, 11 листопада, близько 15:20.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Обстріл Херсона

Внаслідок влучання російського снаряда в багатоквартирний будинок постраждали двоє людей.

"Поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні", — йдеться у повідомленні.

У 53-річної жінки — контузія та травма ноги. Їй надали необхідну допомогу. Подальше лікування вона буде проходити амбулаторно.

Допис Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував Київ та область БпЛА. Зранку продовжив атаку балістичними ракетами. Активно працювали сили ППО. За інформацією Київської ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено п'ять приватних житлових будинків.

Також ми писали, що вчора ввечері, 10 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей.

Додамо, на Сумщині російські окупанти обстріляли рятувальників в той час, коли вони ліквідовували пожежу від попередніх вибухів.