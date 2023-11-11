Оккупанты обстреляли центральную часть Херсона, есть раненые

Российский оккупант рядом с военной техникой. Фото: росСМИ

Российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. Они атаковали город сегодня, 11 ноября, около 15:20.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Обстрел Херсона

В результате попадания российского снаряда в многоквартирный дом пострадали два человека.

"Ранение головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

У 53-летней женщины — контузия и травма ноги. Ей оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

Пост Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, в эту ночь враг атаковал Киев и область БпЛА. Утром продолжил атаку баллистическими ракетами. Активно работали силы ПВО. По информации Киевской ОВА, взрывной волной повреждены пять частных жилых домов.

Также мы писали, что вчера вечером, 10 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

Добавим, в Сумской области российские оккупанты обстреляли спасателей в то время, когда они ликвидировали пожар от предыдущих взрывов.