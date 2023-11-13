Россия совершила массированный обстрел центра Херсона — есть погибшие и раненые

Двор больницы в Херсоне после обстрела. Фото: ОВА

Оккупанты произвели массированный обстрел центра Херсона из РСЗО и артиллерии днем 13 ноября. В результате ударов погибли два человека, которые находились на улице.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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Обстрел Херсона 13 ноября

"По данным следствия, 13 ноября около 14:15 армия РФ из РСЗО и артиллерии произвела массированный обстрел центра Херсона. В результате чего погибли два человека: 45-летний мужчина и 62-летняя женщина. Оба в момент обстрела находились на улице", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, известно о шести пострадавших людях.

"В хирургическое отделение госпитализировали двух мужчин. У 62-летнего травмированы ноги, а у 64-летнего — ранения в районе живота", — отметили там.

Также в зону поражения попал двор одной из больниц города. Там были полностью уничтожены три автомобиля, среди которых и "скорая".

Сгоревшие автомобили при ударе по Херсону. Фото: Херсонская областная прокуратура

Сильно поврежденный автомобиль из-за удара по Херсону. Фото: ОВА

Из-за массированного обстрела в Херсоне повреждены частные и многоэтажные жилые дома и газопроводная сеть.

Поврежденная квартира из-за удара по Херсону. Фото: Херсонская областная прокуратура

Областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что граждане прошли почти половину ноября. Он призвал готовиться к увеличению количества вражеских ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре.