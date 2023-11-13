Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россия совершила массированный обстрел центра Херсона — есть погибшие и раненые arrow

Россия совершила массированный обстрел центра Херсона — есть погибшие и раненые

13 ноября 2023 16:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия совершила массированный обстрел центра Херсона — есть погибшие и раненые
Двор больницы в Херсоне после обстрела. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Оккупанты произвели массированный обстрел центра Херсона из РСЗО и артиллерии днем 13 ноября. В результате ударов погибли два человека, которые находились на улице.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура

Читайте также:

Обстрел Херсона 13 ноября

"По данным следствия, 13 ноября около 14:15 армия РФ из РСЗО и артиллерии произвела массированный обстрел центра Херсона. В результате чего погибли два человека: 45-летний мужчина и 62-летняя женщина. Оба в момент обстрела находились на улице", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, известно о шести пострадавших людях.

"В хирургическое отделение госпитализировали двух мужчин. У 62-летнего травмированы ноги, а у 64-летнего — ранения в районе живота", — отметили там.

Также в зону поражения попал двор одной из больниц города. Там были полностью уничтожены три автомобиля, среди которых и "скорая".

null
Сгоревшие автомобили при ударе по Херсону. Фото: Херсонская областная прокуратура
null
Сильно поврежденный автомобиль из-за удара по Херсону. Фото: ОВА

Из-за массированного обстрела в Херсоне повреждены частные и многоэтажные жилые дома и газопроводная сеть.

null
Поврежденная квартира из-за удара по Херсону. Фото: Херсонская областная прокуратура

Областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что граждане прошли почти половину ноября. Он призвал готовиться к увеличению количества вражеских ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

12:27 Усик ответил Фарион — получилось жестко и на русском языке

Актуальное по теме