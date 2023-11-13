Массированный обстрел Херсона — трое погибших, количество раненых выросло до 12
В Херсонской ГВА рассказали детали о пострадавших в результате дневной российской атаки на Херсон . По их данным, количество раненых возросло до 12 человек, трое граждан погибли.
Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Число жертв в результате обстрела Херсона
По официальным данным, сообщает Мрочко, из-за обстрела центра Херсона погибли два человека и десять получили ранения. Информация о пострадавших продолжает уточняться.
"Таким образом, в Херсонской городской территориальной общине на этот час от российской агрессии пострадали 15 человек: трое из них погибли, 12 были ранены, среди них двухмесячная девочка", — резюмирует он.
Также он подчеркнул, что все травмированные имеют разную степень тяжести. Им оказывается медицинская помощь.
Напомним, что сегодня днем армия России осуществила массированный обстрел центра Херсона с использованием РСЗО и тяжелой артиллерии. Еще раньше гаубичная артиллерия России накрыла гражданское авто в Херсонской области, в котором находился двухмесячный младенец.
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