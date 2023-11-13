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Массированный обстрел Херсона — трое погибших, количество раненых выросло до 12

13 ноября 2023 18:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Массированный обстрел Херсона — трое погибших, количество раненых выросло до 12
Последствия сегодняшней дневной атаки на Херсон. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Херсонской ГВА рассказали детали о пострадавших в результате дневной российской атаки на Херсон . По их данным, количество раненых возросло до 12 человек, трое граждан погибли.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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По официальным данным, сообщает Мрочко, из-за обстрела центра Херсона погибли два человека и десять получили ранения. Информация о пострадавших продолжает уточняться.

"Таким образом, в Херсонской городской территориальной общине на этот час от российской агрессии пострадали 15 человек: трое из них погибли, 12 были ранены, среди них двухмесячная девочка", — резюмирует он.

Также он подчеркнул, что все травмированные имеют разную степень тяжести. Им оказывается медицинская помощь.

Массированный обстрел Херсона — трое погибших, количество раненых выросло до 12
Пост Мрочко об обновлении количества жертв. Источник: Telegram

Напомним, что сегодня днем армия России осуществила массированный обстрел центра Херсона с использованием РСЗО и тяжелой артиллерии. Еще раньше гаубичная артиллерия России накрыла гражданское авто в Херсонской области, в котором находился двухмесячный младенец.

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