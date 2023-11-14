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Россияне обстреляли село в Херсонской области, есть пострадавшие

14 ноября 2023 11:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россияне обстреляли село в Херсонской области, есть пострадавшие
Россия обстреливает Украину. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска обстреляли Осокоровку Нововоронцовской громады Херсонской области. В результате вражеского обстрела есть раненые.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Сообщается, что  в результате атаки ранения получил 66-летний житель. Во время обстрела мужчина был в своем доме. Ему были нанесены ранения в области лица и ног. В настоящее время ему предоставляется необходимая медицинская помощь.

Также Херсонская ОВА сообщается, что после российской атаки на Осокоровку, в больницу была доставлена 66-летняя супруга раненого мужчины. У женщины обнаружили травму, вызванную взрывом, а также контузию.

Обстрел Херсона
Сообщение Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, что 13 ноября оккупанты из артиллерии обстреляли авто, где находились двухмесячная девочка, ее мама и дедушка, который погиб в результате атаки.

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