Россияне обстреляли село в Херсонской области, есть пострадавшие

Россия обстреливает Украину. Фото: росСМИ

Российские войска обстреляли Осокоровку Нововоронцовской громады Херсонской области. В результате вражеского обстрела есть раненые.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Сообщается, что в результате атаки ранения получил 66-летний житель. Во время обстрела мужчина был в своем доме. Ему были нанесены ранения в области лица и ног. В настоящее время ему предоставляется необходимая медицинская помощь.

Также Херсонская ОВА сообщается, что после российской атаки на Осокоровку, в больницу была доставлена 66-летняя супруга раненого мужчины. У женщины обнаружили травму, вызванную взрывом, а также контузию.

Сообщение Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, что 13 ноября оккупанты из артиллерии обстреляли авто, где находились двухмесячная девочка, ее мама и дедушка, который погиб в результате атаки.