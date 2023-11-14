Росіяни обстріляли село на Херсонщині, є постраждалі

Росія обстрілює Україну Фото: росЗМІ

Російські війська обстріляли Осокорівку Нововоронцовської громади Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Повідомляється, що внаслідок атаки поранення отримав 66-річний мешканець. Під час обстрілу чоловік був у своєму будинку. Йому було завдано поранення в області обличчя та ніг. В цей час йому надається необхідна медична допомога.

Також Херсонська ОВА повідомляється, що після російської атаки на Осокорівку, до лікарні було доставлено 66-річну дружину пораненого чоловіка. У жінки виявили травму, спричинену вибухом, а також контузію.

Повідомлення Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 13 листопада окупанти з артилерії обстріляли авто, де знаходилися двомісячна дівчинка, її мама та дідусь, який загинув внаслідок атаки.