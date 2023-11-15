Російські окупанти обстрілюють Україну. Фото: росЗМІ

Прямо зараз російські окупанти обстрілюють центр Херсона. Армія РФ атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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За словами Мрочка, прямо зараз російські військові терористи обстрілюють центральну частину Херсона. Там вже пролунали кілька вибухів. Армія Росії атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега.

"Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!" — закликав начальник Херсонської міської військової адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники також обстріляли багатоквартирний будинок у Селидові Донецької області. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки

Додамо, вчора, 14 листопада, ворог обстріляв смт Козача Лопань Харківського району. Отримали поранення троє цивільних чоловіків.

Також ми писали, що російські війська обстріляли Осокорівку Нововоронцовської громади Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.