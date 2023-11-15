Российские оккупанты обстреливают Украину. Фото: росСМИ

Прямо сейчас российские оккупанты обстреливают центр Херсона. Армия РФ атакует город с временно оккупированного левого берега.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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По словам Мрочко, прямо сейчас российские военные террористы обстреливают центральную часть Херсона. Там уже прогремели несколько взрывов. Армия России атакует город с временно оккупированного левого берега.

"Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите к более безопасным местам!" — призвал начальник Херсонской городской военной администрации.

Напомним, сегодня российские захватчики также обстреляли многоквартирный дом в Селидове Донецкой области. Под завалами нашли тело погибшей женщины

Добавим, вчера, 14 ноября, враг обстрелял пгт Казачья Лопань Харьковского района. Получили ранения трое гражданских мужчин.

Также мы писали, что российские войска обстреляли Осокоровку Нововоронцовской громады Херсонской области. В результате вражеских обстрелов есть ранены.