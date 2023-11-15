В сети показали последствия обстрела школы вблизи Херсона

Повреждения в школе, по которой ударили россияне. Фото: скриншот с видео

Российские войска обстреляли пригород Херсона с временно оккупированного левого берега днем 15 ноября. Во вражеский удар попала школа.

Видео последствий обнародовал председатель ОВА Роман Мрочко.

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"После обеда российские войска с временно оккупированного левого берега ударили по пригороду Херсона. Под обстрел попала школа", — написал он.

По словам Мрочко, в Херсонской городской территориальной общине из-за российских обстрелов уже повреждены 106 учебных заведений — детсады, школы, колледжи, вузы.

Напомним, что российские солдаты обстреляли поселок Селидово Донецкой области. Ночью 15 ноября враг ударил по многоэтажке, в результате чего уничтожен целый подъезд.