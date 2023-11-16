У Кропивницькому пролунав вибух

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: Telegram Андрія Райковича

У місті Кропивницький пролунав вибух. За словами місцевих жителів, у місті було дуже гучно.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Наразі мешканців закликають залишатися в бомбосховищах до відбою повітряної тривоги.

Скриншот допису з Telegram "ХК Кропивницький"

Попередження про небезпеку

Раніше у Повітряних Силах ЗСУ повідомляли, що ракети прямують в напрямку Кропивницького. Там закликали жителів міста перебувати в укриттях.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Зазначимо, що вибухи також пролунали і у Херсоні, а саме у Дніпровському районі міста.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Хмельницьку область. Внаслідок падіння уламків поранення отримав цивільний чоловік.