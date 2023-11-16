У Кропивницькому пролунав вибух
16 листопада 2023 18:07
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: Telegram Андрія Райковича
У місті Кропивницький пролунав вибух. За словами місцевих жителів, у місті було дуже гучно.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Наразі мешканців закликають залишатися в бомбосховищах до відбою повітряної тривоги.
Попередження про небезпеку
Раніше у Повітряних Силах ЗСУ повідомляли, що ракети прямують в напрямку Кропивницького. Там закликали жителів міста перебувати в укриттях.
Зазначимо, що вибухи також пролунали і у Херсоні, а саме у Дніпровському районі міста.
Нагадаємо, російські окупанти атакували Хмельницьку область. Внаслідок падіння уламків поранення отримав цивільний чоловік.
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