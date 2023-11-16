Ранкова атака окупантів — у Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки

Безпілотник в небі. Фото: Reuters

Сьогодні, 16 листопада, російські окупанти атакували Хмельницьку область. Внаслідок падіння уламків поранення отримав цивільний чоловік.

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Тюрін розповів, що під час ранкової повітряної тривоги, в Хмельницькій області по російських цілях працювали українські сили ППО.

"Разом з тим, внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження", — повідомив він.

До того ж на території продовольчих складів уламками пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та трьохповерхові будівлі, а також сім ємностей для зберігання рослинної олії.

Тюрін додав, що збитки встановлюються.

Допис Хмельницької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку у Хмельницькому пролунали сильні вибухи. Напередодні місцевих попереджали про наліт безпілотників та роботу ППО.

Також ми писали, що сьогодні, 16 листопада, рятувальники дістали з-під завалів у Селидові Донецької області тіло ще однієї загиблої особи. Загалом, внаслідок ворожого обстрілу житлового будинку загинуло троє людей.

Додамо, російські війська обстріляли передмістя Херсона з тимчасово окупованого лівого берега вдень 15 листопада. Під ворожий удар потрапила школа.