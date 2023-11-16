Ранкова атака окупантів — у Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки
Сьогодні, 16 листопада, російські окупанти атакували Хмельницьку область. Внаслідок падіння уламків поранення отримав цивільний чоловік.
Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Атака РФ на Хмельницьку область
Тюрін розповів, що під час ранкової повітряної тривоги, в Хмельницькій області по російських цілях працювали українські сили ППО.
"Разом з тим, внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження", — повідомив він.
До того ж на території продовольчих складів уламками пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та трьохповерхові будівлі, а також сім ємностей для зберігання рослинної олії.
Тюрін додав, що збитки встановлюються.
Нагадаємо, сьогодні зранку у Хмельницькому пролунали сильні вибухи. Напередодні місцевих попереджали про наліт безпілотників та роботу ППО.
Також ми писали, що сьогодні, 16 листопада, рятувальники дістали з-під завалів у Селидові Донецької області тіло ще однієї загиблої особи. Загалом, внаслідок ворожого обстрілу житлового будинку загинуло троє людей.
Додамо, російські війська обстріляли передмістя Херсона з тимчасово окупованого лівого берега вдень 15 листопада. Під ворожий удар потрапила школа.
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