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Наліт безпілотників на Хмельницький — мешканці чують потужні вибухи

16 листопада 2023 08:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибухи у Хмельницькому 16 листопада — у місті працює ППО
Робота ППО. Фото: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку у Хмельницькому пролунали сильні вибухи. Напередодні місцевих попереджали про наліт безпілотників та роботу ППО. 

Про це повідомили у Повітряних силах

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Сьогодні, близько 08:00 мешканці Хмельницького почули потужні вибухи. В.о. голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін заявив про роботу ППО в області.

Напередодні у Повітряних силах попереджали про наліт безпілотників на Хмельницьку та Чернівецьку області. 

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Також у низці регіонів України лунає тривога. Зокрема "почервоніли" Чернівецька, Вінницька, Хмельницька, Київська, Чернігівська та Сумська області. 

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Повітряна тривога в Україні 16 листопада. Фото: скриншот

У Повітряних силах додали, що є загроза застосування балістичного озброєння для Сумської, Чернігівської та Київської областей. 

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Нагадаємо, що російські солдати обстріляли селище Селидове Донецької області. Вночі 15 листопада ворог вдарив по багатоповерхівці, внаслідок чого знищено цілий під'їзд.

 

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