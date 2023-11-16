Вибухи у Хмельницькому 16 листопада — у місті працює ППО

Робота ППО. Фото: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ

Сьогодні зранку у Хмельницькому пролунали сильні вибухи. Напередодні місцевих попереджали про наліт безпілотників та роботу ППО.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Вибухи у Хмельницькому 16 листопада

Сьогодні, близько 08:00 мешканці Хмельницького почули потужні вибухи. В.о. голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін заявив про роботу ППО в області.

Напередодні у Повітряних силах попереджали про наліт безпілотників на Хмельницьку та Чернівецьку області.

Також у низці регіонів України лунає тривога. Зокрема "почервоніли" Чернівецька, Вінницька, Хмельницька, Київська, Чернігівська та Сумська області.

Повітряна тривога в Україні 16 листопада. Фото: скриншот

У Повітряних силах додали, що є загроза застосування балістичного озброєння для Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Нагадаємо, що російські солдати обстріляли селище Селидове Донецької області. Вночі 15 листопада ворог вдарив по багатоповерхівці, внаслідок чого знищено цілий під'їзд.