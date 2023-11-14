Вибухи в Хмельницькій області зараз 14 листопада — полювання на "шахеди"

Вибухи вночі в місті. Фото: Сергій Гайдай

Вибухи в Хмельницькій області зараз, 14 листопада, є наслідком атаки ворога. Загроза повторного удару в регіоні та суміжних, а саме в Тернопільську, Чернівецькому та Вінницькому триває й досі. Також небезпека поширилась і на Львівську область.

Про вибухи повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Хмельницькій області зараз 14 листопада

Оновлено 02:50. За даними моніторингових пабліків, у Хмельницькій області, в районі Старокостянтинова, було чути вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "24 Канал"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "monitor"

Оновлено 02:56. Повітряна тривога наразі сягнула Львівської та Івано-Франківської областей. Там оголошено ракетну небезпеку через загрозу ударних безпілотників.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вибухи також чули в Кіровоградській області сьогодні, 14 листопада. Попередньо, це був результат роботи українських захисників.

Також ми писали, що вибухи лунали й у Запорізькій області, де працювали сили ППО.

Додамо, що було чути вибухи в Херсоні. Звуки були наслідком атаки балістики.