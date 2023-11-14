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Взрывы в Хмельницкой области — охота на "шахеды"

14 ноября 2023 02:47
обновлено: 03:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Хмельницкой области сейчас 14 ноября — охота на "шахеды"
Взрывы ночью в городе. Фото: Сергей Гайдай
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 14 ноября, являются результатом атаки врага. Угроза повторного удара в регионе и смежных, а именно в Тернопольском, Черновецком и Винницком продолжается до сих пор. Также опасность распространилась и во Львовскую область.

О взрывах сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Хмельницкой области сейчас 14 ноября

Обновлено 02:50. По данным мониторинговых пабликов, в Хмельницкой области, в районе Староконстантинова, слышны взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "24 Канал"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "24 Канал"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "monitor"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "monitor"

Обновлено 02:56. Воздушная тревога достигла Львовской и Ивано-Франковской областей. Там объявлена ракетная опасность из-за угрозы ударных беспилотников.

Карта воздушных тревог в Украине на сегодня, 14 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы также слышали в Кировоградской области сегодня, 14 ноября. Предварительно это был результат работы украинских защитников.

Также мы писали, что взрывы раздавались и в Запорожской области, где работали силы ПВО.

Добавим, что были слышны взрывы в Херсоне. Звуки являлись следствием атаки баллистики.

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