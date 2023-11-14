Взрывы в Хмельницкой области сейчас 14 ноября — охота на "шахеды"

Взрывы в Хмельницкой области — охота на "шахеды"
Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 14 ноября, являются результатом атаки врага. Угроза повторного удара в регионе и смежных, а именно в Тернопольском, Черновецком и Винницком продолжается до сих пор. Также опасность распространилась и во Львовскую область.
О взрывах сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Хмельницкой области сейчас 14 ноября
Обновлено 02:50. По данным мониторинговых пабликов, в Хмельницкой области, в районе Староконстантинова, слышны взрывы.
Обновлено 02:56. Воздушная тревога достигла Львовской и Ивано-Франковской областей. Там объявлена ракетная опасность из-за угрозы ударных беспилотников.
Напомним, взрывы также слышали в Кировоградской области сегодня, 14 ноября. Предварительно это был результат работы украинских защитников.
Также мы писали, что взрывы раздавались и в Запорожской области, где работали силы ПВО.
Добавим, что были слышны взрывы в Херсоне. Звуки являлись следствием атаки баллистики.
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