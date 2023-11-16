Взрывы в Хмельницком 16 ноября — в городе работает ПВО

Работа ПВО. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Сегодня утром в Хмельницком раздались сильные взрывы. Накануне местные предупреждали о налете беспилотников и работе ПВО.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Взрывы в Хмельницком 16 ноября

Сегодня около 08:00 жители Хмельницкого услышали мощные взрывы. И.о. главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин заявил о работе ПВО в области.

Накануне в Воздушных силах предупреждали о налете беспилотников на Хмельницкую и Черновицкую области.

Также в ряде регионов Украины раздается тревога. В частности, "покраснели" Черновицкая, Винницкая, Хмельницкая, Киевская, Черниговская и Сумская области.

Воздушная тревога на Украине 16 ноября. Фото: скриншот

В Воздушных силах добавили, что существует угроза применения баллистического вооружения для Сумской, Черниговской и Киевской областей.

Напомним, что российские солдаты обстреляли поселок Селидово Донецкой области. Ночью 15 ноября враг ударил по многоэтажке, в результате чего уничтожен целый подъезд.