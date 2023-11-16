Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Утренняя атака оккупантов — в Хмельницкой ОВА рассказали о последствиях arrow

Утренняя атака оккупантов — в Хмельницкой ОВА рассказали о последствиях

16 ноября 2023 12:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Утренняя атака оккупантов — в Хмельницкой ОВА рассказали о последствиях
Беспилотник в небе. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 16 ноября, российские оккупанты атаковали Хмельницкую область. В результате падения обломков ранения получил гражданский мужчина.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Читайте также:

Атака РФ на Хмельницкую область

Тюрин рассказал, что во время утренней воздушной тревоги, в Хмельницкой области по российским целям работали украинские силы ПВО.

"Вместе с тем, в результате сбития одной из воздушных целей обломки повредили грузовой автомобиль. Водитель получил незначительные телесные повреждения", — сообщил он.

К тому же на территории продовольственных складов обломками повреждены кровельное покрытие, окна мастерской и трехэтажные здания, а также семь емкостей для хранения растительного масла.

Тюрин добавил, что ущерб устанавливается.

null
Пост Хмельницкой ОВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром в Хмельницком раздались сильные взрывы. Накануне местные предупреждали о налете беспилотников и работе ПВО.

Также мы писали, что сегодня, 16 ноября, спасатели извлекли из-под завалов в Селидове Донецкой области тело еще одного погибшего. В общем, в результате вражеского обстрела жилого дома погибли три человека.

Добавим, российские войска обстреляли пригород Херсона с временно оккупированного левого берега днем 15 ноября. Под вражеский удар попала школа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме