Утренняя атака оккупантов — в Хмельницкой ОВА рассказали о последствиях

Беспилотник в небе. Фото: Reuters

Сегодня, 16 ноября, российские оккупанты атаковали Хмельницкую область. В результате падения обломков ранения получил гражданский мужчина.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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Тюрин рассказал, что во время утренней воздушной тревоги, в Хмельницкой области по российским целям работали украинские силы ПВО.

"Вместе с тем, в результате сбития одной из воздушных целей обломки повредили грузовой автомобиль. Водитель получил незначительные телесные повреждения", — сообщил он.

К тому же на территории продовольственных складов обломками повреждены кровельное покрытие, окна мастерской и трехэтажные здания, а также семь емкостей для хранения растительного масла.

Тюрин добавил, что ущерб устанавливается.

Пост Хмельницкой ОВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром в Хмельницком раздались сильные взрывы. Накануне местные предупреждали о налете беспилотников и работе ПВО.

Также мы писали, что сегодня, 16 ноября, спасатели извлекли из-под завалов в Селидове Донецкой области тело еще одного погибшего. В общем, в результате вражеского обстрела жилого дома погибли три человека.

Добавим, российские войска обстреляли пригород Херсона с временно оккупированного левого берега днем 15 ноября. Под вражеский удар попала школа.