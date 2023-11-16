Утренняя атака оккупантов — в Хмельницкой ОВА рассказали о последствиях
Сегодня, 16 ноября, российские оккупанты атаковали Хмельницкую область. В результате падения обломков ранения получил гражданский мужчина.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Атака РФ на Хмельницкую область
Тюрин рассказал, что во время утренней воздушной тревоги, в Хмельницкой области по российским целям работали украинские силы ПВО.
"Вместе с тем, в результате сбития одной из воздушных целей обломки повредили грузовой автомобиль. Водитель получил незначительные телесные повреждения", — сообщил он.
К тому же на территории продовольственных складов обломками повреждены кровельное покрытие, окна мастерской и трехэтажные здания, а также семь емкостей для хранения растительного масла.
Тюрин добавил, что ущерб устанавливается.
Напомним, сегодня утром в Хмельницком раздались сильные взрывы. Накануне местные предупреждали о налете беспилотников и работе ПВО.
Также мы писали, что сегодня, 16 ноября, спасатели извлекли из-под завалов в Селидове Донецкой области тело еще одного погибшего. В общем, в результате вражеского обстрела жилого дома погибли три человека.
Добавим, российские войска обстреляли пригород Херсона с временно оккупированного левого берега днем 15 ноября. Под вражеский удар попала школа.
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