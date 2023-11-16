У Селидові рятувальники дістали ще одне тіло з-під завалів
Сьогодні, 16 листопада, рятувальники дістали з-під завалів у Селидові Донецької області тіло ще однієї загиблої особи. Загалом, внаслідок ворожого обстрілу житлового будинку загинуло троє людей.
Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.
Пошуково-рятувальні роботи у Селидові
Рятувальники розповіли, що сьогодні під час пошуково-рятувальних робіт дістали тіло третьої жертви внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Селидові Донецької області.
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Пошуково-рятувальні роботи у Селидові. Фото: ДСНС
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Пошуково-рятувальні роботи у Селидові. Фото: ДСНС
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Пошуково-рятувальні роботи у Селидові. Фото: ДСНС
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Пошуково-рятувальні роботи у Селидові. Фото: ДСНС
"Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої особи на місці частково зруйнованої внаслідок обстрілу житлової 4-поверхівки", — йдеться у повідомленні.
Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Вони тривають вже другий день поспіль.
Нагадаємо, вночі 15 листопада російська армія обстріляла селище Селидове Донецької області. Ворог із зенітно-ракетного комплексу С-300 влучив по багатоповерхівці, внаслідок чого знищено цілий під'їзд, попередньо було відомо, що загинули двоє людей. Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару тривають вже другий день поспіль.
Також цей обстріл прокоментували в Генпрокуратурі України. Вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни
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