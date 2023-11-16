Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Селидові рятувальники дістали ще одне тіло з-під завалів arrow

У Селидові рятувальники дістали ще одне тіло з-під завалів

16 листопада 2023 12:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Селидові рятувальники дістали ще одне тіло з-під завалів
Пошуково-рятувальні роботи у Селидові. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 16 листопада, рятувальники дістали з-під завалів у Селидові Донецької області тіло ще однієї загиблої особи. Загалом, внаслідок ворожого обстрілу житлового будинку загинуло троє людей.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій

Читайте також:

Пошуково-рятувальні роботи у Селидові

Рятувальники розповіли, що сьогодні під час пошуково-рятувальних робіт дістали тіло третьої жертви внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Селидові Донецької області.

  • Пошуково-рятувальні роботи у Селидові. Фото: ДСНС
  • Пошуково-рятувальні роботи у Селидові. Фото: ДСНС
  • Пошуково-рятувальні роботи у Селидові. Фото: ДСНС
  • Пошуково-рятувальні роботи у Селидові. Фото: ДСНС
1 / 4

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої особи на місці частково зруйнованої внаслідок обстрілу житлової 4-поверхівки", — йдеться у повідомленні. 

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Вони тривають вже другий день поспіль. 

Нагадаємо, вночі 15 листопада російська армія обстріляла селище Селидове Донецької області. Ворог із зенітно-ракетного комплексу С-300 влучив по багатоповерхівці, внаслідок чого знищено цілий під'їзд, попередньо було відомо, що загинули двоє людейПошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару тривають вже другий день поспіль.

Також цей обстріл прокоментували в Генпрокуратурі України. Вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни   

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі