У Селидові рятувальники дістали ще одне тіло з-під завалів

Пошуково-рятувальні роботи у Селидові. Фото: ДСНС

Сьогодні, 16 листопада, рятувальники дістали з-під завалів у Селидові Донецької області тіло ще однієї загиблої особи. Загалом, внаслідок ворожого обстрілу житлового будинку загинуло троє людей.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.

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Пошуково-рятувальні роботи у Селидові

Рятувальники розповіли, що сьогодні під час пошуково-рятувальних робіт дістали тіло третьої жертви внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Селидові Донецької області.

Пошуково-рятувальні роботи у Селидові. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи у Селидові. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи у Селидові. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи у Селидові. Фото: ДСНС 1 / 4

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої особи на місці частково зруйнованої внаслідок обстрілу житлової 4-поверхівки", — йдеться у повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Вони тривають вже другий день поспіль.

Нагадаємо, вночі 15 листопада російська армія обстріляла селище Селидове Донецької області. Ворог із зенітно-ракетного комплексу С-300 влучив по багатоповерхівці, внаслідок чого знищено цілий під'їзд, попередньо було відомо, що загинули двоє людей. Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару тривають вже другий день поспіль.

Також цей обстріл прокоментували в Генпрокуратурі України. Вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни