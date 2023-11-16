У Селидові досі тривають пошуково-рятувальні роботи, — ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи в Селидові. Фото: t.me/dsns_telegram

Станом на ранок 16 листопада у Селидові Донецької області тривають пошуково-рятувальні роботи внаслідок обстрілу у ніч проти 15 листопада. Під завалами можуть перебувати ще двоє осіб.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій України.

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Пошуково-рятувальні роботи в Селидові

Рятувальники розповіли, що станом на 08:00 16 листопада вони знайшли тіла двох загиблих осіб. За попередньою інформацією під завалами можливе перебування ще двох осіб. Роботи тривають.

"Від ДСНС для проведення робіт залучено 20 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи в Селидові. Фото: t.me/dsns_telegram

Пошуково-рятувальні роботи в Селидові. Фото: t.me/dsns_telegram

Пошуково-рятувальні роботи в Селидові. Фото: t.me/dsns_telegram 1 / 3

Як відомо, внаслідок російського ракетного обстрілу Селидова загинуло дві людини, ще троє травмовано. Водночас врятовано шестеро осіб, з яких одна дитина. Внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний житловий будинок, частково зруйновано ще 4-х поверховий житловий будинок, також пошкоджено 16 приватних та 7 багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, вночі 15 листопада російська армія обстріляла селище Селидове Донецької області. Ворог влучив по багатоповерхівці, внаслідок чого знищено цілий під'їзд, загинули двоє людей.