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У Селидові досі тривають пошуково-рятувальні роботи, — ДСНС

16 листопада 2023 08:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Селидові досі тривають пошуково-рятувальні роботи, — ДСНС
Пошуково-рятувальні роботи в Селидові. Фото: t.me/dsns_telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Станом на ранок 16 листопада у Селидові Донецької області тривають пошуково-рятувальні роботи внаслідок обстрілу у ніч проти 15 листопада. Під завалами можуть перебувати ще двоє осіб. 

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій України

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Пошуково-рятувальні роботи в Селидові 

Рятувальники розповіли, що станом на 08:00 16 листопада вони знайшли тіла двох загиблих осіб. За попередньою інформацією під завалами можливе перебування ще двох осіб. Роботи тривають.

"Від ДСНС для проведення робіт залучено 20 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні. 

  • Пошуково-рятувальні роботи в Селидові. Фото: t.me/dsns_telegram
  • Пошуково-рятувальні роботи в Селидові. Фото: t.me/dsns_telegram
  • Пошуково-рятувальні роботи в Селидові. Фото: t.me/dsns_telegram
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Як відомо, внаслідок російського ракетного обстрілу Селидова загинуло дві людини, ще троє травмовано. Водночас врятовано шестеро осіб, з яких одна дитина. Внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний житловий будинок, частково зруйновано ще 4-х поверховий житловий будинок, також пошкоджено 16 приватних та 7 багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, вночі 15 листопада російська армія обстріляла селище Селидове Донецької області. Ворог влучив по багатоповерхівці, внаслідок чого знищено цілий під'їзд, загинули двоє людей.

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