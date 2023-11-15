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Ракетний удар по Селидовому — загинули двоє людей

15 листопада 2023 16:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ракетний удар по Селидовому — загинули двоє людей
Наслідки російського удару по Селидовому Донецької області. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Національна поліція показала кадри наслідків російського ракетного удару по селищу Селидове Донецької області. Повідомляється, що загинуло двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба правоохоронців.

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Наслідки обстрілів Селидового

Як повідомляють поліцейські, росіяни використовували перероблені зенітні ракети С-300. Обстріл відбувся опівночі.

Наразі з-під завалів дістали тіло чоловіка.

Місце влучання зенітної ракети С-300. Джерело: Національна поліція

Правоохоронці встановили особу вбитого — це 59-річний місцевий мешканець, який мешкав на  останньому поверсі зруйнованого чотириповерхового будинку. 

Розбір завалів на місці влучання. Джерело: Національна поліція

Інша жертва російської атаки — 85-річна жінка. Троє осіб зазнали поранень: 56-річний чоловік та дві жінки віком 50 і  82 роки.

"Було врятовано 5 осіб, серед них — дитина. Наразі вони доправлені до лікарні для надання необхідної медичної допомоги та реабілітації", — розповідає заступник начальника сектору превенції поліції Селидового Аяз Салєхли. 

Аяз Салєхли оглядає місце обстрілу. Джерело: Національна поліція

Рятувально-пошукові роботи тривають, кажуть правоохоронці. Наразі ще одна людина може знаходитися під завалами у приватному секторі. 

Нагадаємо, що російські солдати обстріляли селище Селидове Донецької області. Вночі, 15 листопада, ворог вдарив по багатоповерхівці, внаслідок чого знищено цілий під'їзд. Також цей обстріл прокоментували й в Генпрокуратурі України.   

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