Ракетний удар по Селидовому — загинули двоє людей
Національна поліція показала кадри наслідків російського ракетного удару по селищу Селидове Донецької області. Повідомляється, що загинуло двоє людей.
Про це повідомляє пресслужба правоохоронців.
Наслідки обстрілів Селидового
Як повідомляють поліцейські, росіяни використовували перероблені зенітні ракети С-300. Обстріл відбувся опівночі.
Наразі з-під завалів дістали тіло чоловіка.
Правоохоронці встановили особу вбитого — це 59-річний місцевий мешканець, який мешкав на останньому поверсі зруйнованого чотириповерхового будинку.
Інша жертва російської атаки — 85-річна жінка. Троє осіб зазнали поранень: 56-річний чоловік та дві жінки віком 50 і 82 роки.
"Було врятовано 5 осіб, серед них — дитина. Наразі вони доправлені до лікарні для надання необхідної медичної допомоги та реабілітації", — розповідає заступник начальника сектору превенції поліції Селидового Аяз Салєхли.
Рятувально-пошукові роботи тривають, кажуть правоохоронці. Наразі ще одна людина може знаходитися під завалами у приватному секторі.
Нагадаємо, що російські солдати обстріляли селище Селидове Донецької області. Вночі, 15 листопада, ворог вдарив по багатоповерхівці, внаслідок чого знищено цілий під'їзд. Також цей обстріл прокоментували й в Генпрокуратурі України.
Читайте Новини.LIVE!