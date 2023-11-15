Ракетный удар по Селидово — погибли два человека

Последствия российского удара по Селидово Донецкой области. Фото: Национальная полиция

Национальная полиция показала кадры последствий российского ракетного удара по поселку Селидово Донецкой области. Сообщается, что погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

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Как сообщают полицейские, россияне использовали переделанные зенитные ракеты С-300. Обстрел произошел в полночь.

Из-под завалов извлекли тело мужчины.

Место попадания зенитной ракеты С-300. Источник: Национальная полиция

Правоохранители установили личность убитого — это 59-летний местный житель, проживавший на последнем этаже разрушенного четырехэтажного дома.

Разбор завалов на месте попадания. Источник: Национальная полиция

Другая жертва российской атаки — 85-летняя женщина. Три человека получили ранения: 56-летний мужчина и две женщины в возрасте 50 и 82 года.

"Были спасены пять человек, среди них — ребенок. Сейчас они доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи и реабилитации", — рассказывает заместитель начальника сектора превенции полиции Селидово Аяз Салехлы.

Аяз Салехлы осматривает место обстрела. Источник: Национальная полиция

Спасательно-розыскные работы продолжаются, говорят правоохранители. Еще один человек может находиться под завалами в частном секторе.

Напомним, что российские солдаты обстреляли поселок Селидово Донецкой области. Ночью 15 ноября враг ударил по многоэтажке, в результате чего уничтожен целый подъезд. Также эти обстрелы прокомментировали и в Генпрокуратуре Украины.