Ракетный удар по Селидово — погибли два человека
Национальная полиция показала кадры последствий российского ракетного удара по поселку Селидово Донецкой области. Сообщается, что погибли два человека.
Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.
Последствия обстрелов Селидово
Как сообщают полицейские, россияне использовали переделанные зенитные ракеты С-300. Обстрел произошел в полночь.
Из-под завалов извлекли тело мужчины.
Правоохранители установили личность убитого — это 59-летний местный житель, проживавший на последнем этаже разрушенного четырехэтажного дома.
Другая жертва российской атаки — 85-летняя женщина. Три человека получили ранения: 56-летний мужчина и две женщины в возрасте 50 и 82 года.
"Были спасены пять человек, среди них — ребенок. Сейчас они доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи и реабилитации", — рассказывает заместитель начальника сектора превенции полиции Селидово Аяз Салехлы.
Спасательно-розыскные работы продолжаются, говорят правоохранители. Еще один человек может находиться под завалами в частном секторе.
Напомним, что российские солдаты обстреляли поселок Селидово Донецкой области. Ночью 15 ноября враг ударил по многоэтажке, в результате чего уничтожен целый подъезд. Также эти обстрелы прокомментировали и в Генпрокуратуре Украины.
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