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В Офісі генпрокурора розповіли з чого РФ обстріляла багатоповерхівку в Селидові

15 листопада 2023 10:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Офісі генпрокурора розповіли з чого РФ обстріляла багатоповерхівку в Селидові
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У ніч на 15 листопада російські окупанти завдали чотири ракетні удари по житлових кварталах у Селидовому Донецької області. За попередніми даними, ворог бив із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Донецької області 15 листопада
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Наслідки російського обстрілу Донецької області 15 листопада
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Внаслідок влучання снарядів по одній з вулиць зазнала контузії місцева мешканка 50 років. Її доставлено до медичного закладу з гіпертонічним кризом.

До того ж ворог поцілив у багатоквартирний житловий будинок, у якому перебували люди. Внаслідок обвалу частини будівлі отримали поранення 82-річна жінка та чоловік 56 років. Рятувальники дістали з-під завалів тіло його 85-річної матері. 

Наслідки російського обстрілу Донецької області 15 листопада
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Наслідки російського обстрілу Донецької області 15 листопада
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

"Наразі на місці працюють рятувальники, прокурори та правоохоронці. Під завалами будинків можуть перебувати люди", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора розповіли, що пошкоджено або вщент зруйновано 20 приватних домоволодінь, шість багатоповерхівок, автомобіль й господарську споруду.

Наслідки російського обстрілу Донецької області 15 листопада
Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли місто Селидове Донецької області. Вночі, 15 листопада, ворог вдарив по багатоповерхівці. 

Також ми писали, що вчора, 14 листопада, ворог обстріляв смт Козача Лопань Харківського району. Отримали поранення троє цивільних чоловіків.

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