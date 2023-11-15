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В Офисе генпрокурора рассказали из чего РФ обстреляла многоэтажку в Селидове

15 ноября 2023 10:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Офисе генпрокурора рассказали из чего РФ обстреляла многоэтажку в Селидове
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В ночь на 15 ноября российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по жилым кварталам в Селидово Донецкой области. По предварительным данным, враг бил из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела Донецкой области 15 ноября
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Последствия российского обстрела Донецкой области 15 ноября
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В результате попадания снарядов по одной из улиц получила контузию местная жительница 50 лет. Она доставлена в медицинское учреждение с гипертоническим кризом.

К тому же враг попал в многоквартирный жилой дом, в котором находились люди. В результате обрушения части здания получили ранения 82-летняя женщина и мужчина 56 лет. Спасатели извлекли из-под завалов тело его 85-летней матери.

Последствия российского обстрела Донецкой области 15 ноября
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Последствия российского обстрела Донецкой области 15 ноября
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

"В настоящее время на месте работают спасатели, прокуроры и правоохранители. Под завалами домов могут находиться люди", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора рассказали, что повреждены или полностью разрушены 20 частных домовладений, шесть многоэтажек, автомобиль и хозяйственное сооружение.

Последствия российского обстрела Донецкой области 15 ноября
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Сообщение Офису генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты обстреляли город Селидово Донецкой области. Ночью, 15 ноября, враг ударил по многоэтажке.

Также мы писали, что вчера, 14 ноября, враг обстрелял пгт Казачья Лопань Харьковского района. Получили ранения трое гражданских мужчин.

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