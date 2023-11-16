В Селидове до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы, — ГСЧС

Поисково-спасательные работы в Селидове. Фото: t.me/dsns_telegram

По состоянию на утро 16 ноября в Селидове Донецкой области продолжаются поисково-спасательные работы в результате обстрела в ночь на 15 ноября. Под завалами могут находиться еще два человека.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.

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Поисково-спасательные работы в Селидове

Спасатели рассказали, что по состоянию на 08:00 16 ноября они обнаружили тела двух погибших. По предварительной информации, под завалами возможно пребывание еще двух человек. Работы продолжаются.

"От ГСЧС для проведения работ привлечены 20 человек личного состава и 5 единиц техники", — говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы в Селидове. Фото: t.me/dsns_telegram

Поисково-спасательные работы в Селидове. Фото: t.me/dsns_telegram

Поисково-спасательные работы в Селидове. Фото: t.me/dsns_telegram 1/3 _ 3

Как известно, в результате российских ракетных обстрелов Селидова погибли два человека, еще трое травмированы. В то же время спасены шесть человек, из которых один ребенок. В результате вражеской атаки разрушен частный жилой дом, частично разрушен еще 4-х этажный жилой дом, также повреждены 16 частных и 7 многоквартирных домов.

Напомним, ночью 15 ноября российская армия обстреляла поселок Селидово Донецкой области. Враг попал по многоэтажке, в результате чего уничтожен целый подъезд, погибли два человека.