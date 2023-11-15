У Селидовому тривають пошуково-рятувальні роботи, — МВС

Пошуково-рятувальні роботи у Селидовому. Фото: скриншот з відео

У ніч проти 15 листопада росіяни вдарили чотирма ракетами по житлових кварталах у Селидовому Донецької області. Наразі там тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомляє МВС України.

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"Селидове. Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети в житлову чотириповерхівку", — зазначили там.

Як відомо, внаслідок російської атаки відбулось руйнування під’їзду чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.

На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу.

Нагадаємо, що вночі 15 листопада російська армія обстріляла селище Селидове Донецької області. Ворог влучив по багатоповерхівці, внаслідок чого знищено цілий під'їзд, загинули двоє людей.