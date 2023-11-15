В Селидове продолжаются поисково-спасательные работы, — МВД

Поисково-спасательные работы в Селидове. Фото: скриншот с видео

В ночь на 15 ноября россияне ударили четырьмя ракетами по жилым кварталам в Селидове Донецкой области. Сейчас там продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщает МВД Украины.

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"Селидово. Продолжаются поисково-спасательные работы на месте попадания вражеской ракеты в жилую четырехэтажку", — отметили там.

Как известно, в результате российской атаки произошло разрушение подъезда четырехэтажного жилого дома. В результате атаки погибли два человека.

На месте обстрела чрезвычайники совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение.

Напомним, что ночью 15 ноября российская армия обстреляла поселок Селидово Донецкой области. Враг попал по многоэтажке, в результате чего уничтожен целый подъезд, погибли два человека.