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В Селидове продолжаются поисково-спасательные работы, — МВД

15 ноября 2023 18:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Селидове продолжаются поисково-спасательные работы, — МВД
Поисково-спасательные работы в Селидове. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В ночь на 15 ноября россияне ударили четырьмя ракетами по жилым кварталам в Селидове Донецкой области. Сейчас там продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщает МВД Украины.

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"Селидово. Продолжаются поисково-спасательные работы на месте попадания вражеской ракеты в жилую четырехэтажку", — отметили там.

Как известно, в результате российской атаки произошло разрушение подъезда четырехэтажного жилого дома. В результате атаки погибли два человека.

На месте обстрела чрезвычайники совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение.

Напомним, что ночью 15 ноября российская армия обстреляла поселок Селидово Донецкой области. Враг попал по многоэтажке, в результате чего уничтожен целый подъезд, погибли два человека.

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