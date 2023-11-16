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В Селидове спасатели достали еще одно тело из-под завалов

16 ноября 2023 12:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Селидове спасатели достали еще одно тело из-под завалов
Поисково-спасательные работы в Селидове. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 16 ноября, спасатели достали из-под завалов в Селидове Донецкой области тело еще одного погибшего. В общем, в результате вражеского обстрела жилого дома погибли три человека.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

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Спасатели рассказали, что сегодня во время поисково-спасательных работ достали тело третьей жертвы в результате ракетного удара по жилому дому в Селидове Донецкой области.

  • Поисково-спасательные работы в Селидове. Фото: ГСЧС
  • Поисково-спасательные работы в Селидове. Фото: ГСЧС
  • Поисково-спасательные работы в Селидове. Фото: ГСЧС
  • Поисково-спасательные работы в Селидове. Фото: ГСЧС
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"Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего на месте частично разрушенного в результате обстрела жилой 4-этажки", — говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Они продолжаются уже второй день подряд.

Напомним, ночью 15 ноября российская армия обстреляла поселок Селидово Донецкой области. Враг из зенитно-ракетного комплекса С-300 попал по многоэтажке, в результате чего уничтожен целый подъезд, предварительно было известно, что погибли два человека. Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара продолжаются уже второй день.

Также эти обстрелы прокомментировали в Генпрокуратуре Украины. Уже начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны

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