В Кропивницком раздался взрыв
16 ноября 2023 18:07
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: Telegram Андрея Райковича
В городе Кропивницкий раздался взрыв. По словам местных жителей, в городе было очень громко.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Жителей призывают оставаться в бомбоубежищах до отбоя воздушной тревоги.
Предупреждение об опасности
Ранее в Воздушных Силах ВСУ сообщали, что ракеты направляются в направлении Кропивницкого. Там призывали жителей города находиться в укрытиях.
Отметим, что взрывы также прогремели и в Херсоне, а именно в Днепровском районе города.
Напомним, российские оккупанты атаковали Хмельницкую область. В результате падения обломков ранения получил гражданский мужчина.
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