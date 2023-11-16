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В Кропивницком раздался взрыв

16 ноября 2023 18:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Кропивницком раздался взрыв
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: Telegram Андрея Райковича
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В городе Кропивницкий раздался взрыв. По словам местных жителей, в городе было очень громко.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Скриншот сообщения из Telegram "ХК Кропивницкий"

Предупреждение об опасности

Ранее в Воздушных Силах ВСУ сообщали, что ракеты направляются в направлении Кропивницкого. Там призывали жителей города находиться в укрытиях.

воздушная тревога в Украине
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Отметим, что взрывы также прогремели и в Херсоне, а именно в Днепровском районе города.

Напомним, российские оккупанты атаковали Хмельницкую область. В результате падения обломков ранения получил гражданский мужчина.

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