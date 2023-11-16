Частина Херсона знеструмлена внаслідок обстрілу з боку загарбників, — Прокудін

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: ОВА

Увечері, 16 листопада, росіяни здійснили обстріл центральної частини Херсона. Внаслідок цього частина міста була знеструмлена.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Через російські обстріли Херсон частково знеструмлено. Без світла залишилися деякі райони міста", — повідомив Прокудін.

Голова ОВА додав, що енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи завтра зранку.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок обстрілу центру Херсона загинула 75-річна жінка. Поранення отримали щонайменше шестеро людей, серед них дитина.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у місті Кропивницький пролунав вибух. За словами місцевих жителів, у місті було дуже гучно.