Кількість жертв після обстрілу у Херсоні значно зросла
Внаслідок ворожого обстрілу Херсона в неділю, 19 листопада, постраждали п'ятеро людей. Серед поранених 3-річна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та дві жінки 47 та 69 років.
Про це повідомляє МВС України.
Обстріл Херсона 19 листопада — подробиці
У МВС зазначили, що всі потерпілі зазнали осколкових поранень. При цьому медичний персонал надає їм необхідну медичну допомогу.
Також повідомляється, що дитина з бабусею проводили час у дворі, коли артилерійський обстріл противника стався біля їхнього будинку.
"Росія повторно порушується світ житлових районів, знову обстріляно людей. Зафіксовано порушення військових законів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що увечері 16 листопада росіяни здійснили обстріл центральної частини Херсона. В результаті частина міста була знеструмлена.
Крім того, внаслідок чергового обстрілу Херсона постраждав волонтер. Потерпілого доправили до лікарні з вибуховою травмою та осколковими пораненнями.
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