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Количество жертв после обстрела в Херсоне значительно возросло

19 ноября 2023 13:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Количество жертв после обстрела в Херсоне значительно возросло
Обстрел Херсона 19 ноября. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В результате вражеского обстрела Херсона в воскресенье, 19 ноября пострадало пять человек. Среди раненых 3-летняя девочка с 55-летней бабушкой, 59-летний мужчина и две женщины 47 и 69 лет.

Об этом сообщает МВД Украины.

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В МВД указали, что все пострадавшие получили осколочные ранения. При этом, медицинский персонал предоставляет им необходимую медицинскую помощь.

Также сообщается, что ребенок с бабушкой проводили время во дворе, когда артиллерийский обстрел противника произошел у их дома.

"Россия повторно нарушается мир жилых районов, вновь обстреляны люди. Зафиксировано нарушение военных законов", — говорится в сообщении.

МВД
Сообщение министра внутренних дел Игоря Клименко. Фото: скриншот

Напомним, что вечером 16 ноября россияне совершили обстрел центральной части Херсона. В результате часть города была обесточена.

Кроме того, в результате очередного обстрела Херсона, пострадал волонтер. Пострадавшего доставили в больницу с взрывной травмой и осколочными ранениями.

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