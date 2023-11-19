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Прокудин рассказал, в каком состоянии ребенок, пострадавший от обстрела РФ

19 ноября 2023 17:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Прокудин рассказал, в каком состоянии ребенок, пострадавший от обстрела РФ
Врач оказывает медицинскую помощь девочке, пострадавшей в результате обстрела Херсона. Фото: Херсонская областная прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россияне продолжают терроризировать мирное население Херсона. Сегодня, 19 ноября, оккупанты нанесли удар по жилому сектору Херсона, в результате чего пострадала 3-летняя девочка. Стало известно, в каком состоянии она находится.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Какие травмы получил ребенок

По его словам, ребенок был доставлен в реанимационное отделение. Медики обнаружили у девочки минно-взрывную травму, много оскольчатых ранений, проникающее ранение грудной полости, общую контузию, закрытую черепно-мозговую травму и контузию легких.

"Также есть подозрение на обломок в сосудистом пучке грудной клетки. После стабилизации состояния маленькой пациентки планируется проведение КТ-обследования. И, возможно, понадобится перевод в киевское медучреждение", — отметил он.

Прокудин добавил, что в настоящее время девочка находится под постоянным наблюдением врачей в медучреждении, где ей оказывается вся необходимая помощь.

состояние девочки, пострадавшей из-за обстрела РФ в Херсоне
Скриншот сообщения из Telegram Александра Прокудина

Что известно об очередной атаке РФ

19 ноября примерно в 11:15 Россия нанесла ракетный удар по Херсону. В результате атаки ракетами пострадал многоквартирный дом, в котором произошли разрушения.

Как стало известно, в результате вражеского обстрела пострадали пять человек. Среди раненых 3-летняя девочка с 55-летней бабушкой, 59-летний мужчина и две женщины 47 и 69 лет.

Напомним, 18 ноября российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Херсон. В результате вражеского обстрела пострадал волонтер.

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