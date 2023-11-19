Обстріл Херсона 19 листопада - постраждала дитина

Обстріл Херсона 19 листопада Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські окупанти обстріляли Херсон у неділю, 19 листопада. Відомо, що серед поранених є дитина.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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Повідомляється, що 19 листопада приблизно об 11:15 Росія завдала ракетного удару по Херсону. Внаслідок атаки ракетами постраждав багатоквартирний будинок, у якому сталися руйнування.

Під час обстрілу було поранено двох: 66-річну жінку та шестирічну дитину, яким було надано необхідну медичну допомогу.

Крім того, в іншій пошкодженій багатоквартирній будівлі 59-річний чоловік отримав осколкові поранення. Йому також було надано медичну допомогу.

Медики надають допомогу постраждалим у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Повідомлення Херсонської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, що увечері 16 листопада росіяни здійснили обстріл центральної частини Херсона. В результаті частина міста була знеструмлена.

Крім того, внаслідок чергового обстрілу Херсона постраждав волонтер. Потерпілого доправили до лікарні з вибуховою травмою та осколковими пораненнями.