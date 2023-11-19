Обстріл Херсона 19 листопада - постраждала дитина

Окупанти обстрілюють Херсон - серед поранених дитина
Російські окупанти обстріляли Херсон у неділю, 19 листопада. Відомо, що серед поранених є дитина.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Обстріл Херсона 19 листопада — деталі
Повідомляється, що 19 листопада приблизно об 11:15 Росія завдала ракетного удару по Херсону. Внаслідок атаки ракетами постраждав багатоквартирний будинок, у якому сталися руйнування.
Під час обстрілу було поранено двох: 66-річну жінку та шестирічну дитину, яким було надано необхідну медичну допомогу.
Крім того, в іншій пошкодженій багатоквартирній будівлі 59-річний чоловік отримав осколкові поранення. Йому також було надано медичну допомогу.
Нагадаємо, що увечері 16 листопада росіяни здійснили обстріл центральної частини Херсона. В результаті частина міста була знеструмлена.
Крім того, внаслідок чергового обстрілу Херсона постраждав волонтер. Потерпілого доправили до лікарні з вибуховою травмою та осколковими пораненнями.
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