Взрывы в Херсоне 19 ноября — власти сообщают об обстреле города

В Херсоне взрывы — власти сообщают об обстреле города
Взрывы в Херсоне сейчас, 19 ноября, являются результатом обстрела российских захватчиков с оккупированного левого берега области. Под атакой Днепровский район.
Об этом сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
Взрывы в Херсоне 19 ноября
По данным Мрочко, в Днепровском районе Херсона раздаются взрывы.
"Армия РФ обстреливает Херсон с временно оккупированного левого берега! В Днепровском районе города раздаются взрывы", — говорится в сообщении.
Также глава ОВА призвал местных жителей перейти в безопасные места и держаться подальше от окон.
Напомним, что ночью 19 ноября около 5 часов продолжалась воздушная тревога в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и других областях. Была угроза БпЛА, в Киеве и области работала ПВО.
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