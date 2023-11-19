Взрывы в Херсоне 19 ноября — власти сообщают об обстреле города

Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Фото: росСМИ

Взрывы в Херсоне сейчас, 19 ноября, являются результатом обстрела российских захватчиков с оккупированного левого берега области. Под атакой Днепровский район.

Об этом сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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Взрывы в Херсоне 19 ноября

По данным Мрочко, в Днепровском районе Херсона раздаются взрывы.

"Армия РФ обстреливает Херсон с временно оккупированного левого берега! В Днепровском районе города раздаются взрывы", — говорится в сообщении.

Также глава ОВА призвал местных жителей перейти в безопасные места и держаться подальше от окон.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской МВА Романа Мрочко

Напомним, что ночью 19 ноября около 5 часов продолжалась воздушная тревога в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и других областях. Была угроза БпЛА, в Киеве и области работала ПВО.