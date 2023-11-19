РФ продовжує бити "шахедами" — куди летять цілі ворога

Безпілотник у повітряному просторі. Фото: NTA

Повітряна тривога в Україні зараз, 19 листопада, досі "червоніє" в Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій та інших областях. Загроза продовжується вже понад дві години. На Київщині працюють сили ППО.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 02:12. Військові пишуть про напрямки руху ворожих безпілотників — до Чернігівської області. Також БпЛА присутні в районі Кам'янець-Подільська та між Черкасами й Білою Церквою.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряні сили попереджають про загрозу для східних областей, де оголосили ракетну небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:28. "Група ударних ворожих БпЛА наближається до Тернопільської області", — пишуть Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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