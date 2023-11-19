РФ продолжает бить "шахедами" - куда летят целые врага
19 ноября 2023 00:10
обновлено: 00:17
Беспилотник в воздухе. Фото: NTA
Воздушная тревога в Украине сейчас, 19 ноября, до сих пор "краснеет" в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и других областях. Угроза продолжается уже более двух часов. В Киевской области работают силы ПВО.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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Обновлено 02:12. Военные пишут о направлениях движения вражеских беспилотников — в Черниговскую область. Также БПЛА присутствует в районе Каменец-Подольска и между Черкассами и Белой Церковью.
Воздушные силы предупреждают об угрозе восточных областей, где объявили ракетную опасность.
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