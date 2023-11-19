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РФ продолжает бить "шахедами" - куда летят целые врага

19 ноября 2023 00:10
обновлено: 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
РФ продолжает бить "шахедами" - куда летят целые врага
Беспилотник в воздухе. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 19 ноября, до сих пор "краснеет" в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и других областях. Угроза продолжается уже более двух часов. В Киевской области работают силы ПВО.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Обновлено 02:12. Военные пишут о направлениях движения вражеских беспилотников — в Черниговскую область. Также БПЛА присутствует в районе Каменец-Подольска и между Черкассами и Белой Церковью.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушные силы предупреждают об угрозе восточных областей, где объявили ракетную опасность.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 19 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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