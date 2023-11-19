Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти обстрілюють Херсон, у місті лунають потужні вибухи, — ОВА arrow

Окупанти обстрілюють Херсон, у місті лунають потужні вибухи, — ОВА

19 листопада 2023 11:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти обстрілюють Херсон, у місті лунають потужні вибухи, — ОВА
Вибух в Херсоні внаслідок російського обстрілу. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вдень 19 листопада у Херсоні лунають потужні вибухи. Російські військові знову обстрілюють місто. 

Про це повідомляє голова ОВА Роман Мрочко.

Читайте також:

Росіяни обстрілюють Херсон 19 листопада

"Херсон знову під вогнем з боку російських окупаційних військ! У місті чути потужні вибухи. Бережіть себе! Якомога далі від вікон і пам'ятайте про правило двох стін!", —  написав він. 

null
Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, що вранці 19 листопада росіяни обстрілювали Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. У Дніпровському районі міста лунали вибухи.

Також ми писали, що 18 листопада російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав волонтер.

Крім того, Сили оборони провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Українським морським піхотинцям, вдалося закріпитися на декількох плацдармах, а ворог зазнав колосальних втрат.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі