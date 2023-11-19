Окупанти обстрілюють Херсон, у місті лунають потужні вибухи, — ОВА

Вибух в Херсоні внаслідок російського обстрілу. Ілюстративне фото: соцмережі

Вдень 19 листопада у Херсоні лунають потужні вибухи. Російські військові знову обстрілюють місто.

Про це повідомляє голова ОВА Роман Мрочко.

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Росіяни обстрілюють Херсон 19 листопада

"Херсон знову під вогнем з боку російських окупаційних військ! У місті чути потужні вибухи. Бережіть себе! Якомога далі від вікон і пам'ятайте про правило двох стін!", — написав він.

Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, що вранці 19 листопада росіяни обстрілювали Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. У Дніпровському районі міста лунали вибухи.

Також ми писали, що 18 листопада російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав волонтер.

Крім того, Сили оборони провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Українським морським піхотинцям, вдалося закріпитися на декількох плацдармах, а ворог зазнав колосальних втрат.