У Херсоні внаслідок масованого обстрілу пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Суспільне. Фото ілюстративне

Внаслідок масованого обстрілу Херсона пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки у Центральному і Дніпровському районах міста. Кількість поранених уточнюється.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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"Після масованого обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ є, зокрема, пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки у Центральному і Дніпровському районах", — повіломив Мрочко.

Він також зазначив, що наразі кількість постраждалих від обстрілу уточнюється.

Раніше ми повідомляли, що наразі місто Херсон перебуває під російським обстрілом. Вже відомо про трьох поранених.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у місті Кропивницький пролунав вибух. За словами місцевих жителів, у місті було дуже гучно.