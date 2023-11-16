В Херсоне в результате массированного обстрела повреждены многоэтажные и частные дома
В результате массированного обстрела Херсона повреждены многоэтажные и частные дома в Центральном и Днепровском районах города. Число раненых уточняется.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.
Враг нанес массированный удар по центру Херсона
"После массированного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск есть, в частности, повреждены многоэтажные и частные дома в Центральном и Днепровском районах", — сказал Мрочко.
Он также отметил, что количество пострадавших от обстрела уточняется.
Ранее мы сообщали, что в настоящее время город Херсон находится под российским обстрелом. Уже известно о трех раненых.
Напомним, во время воздушной тревоги в городе Кропивницкий раздался взрыв. По словам местных жителей, в городе было очень громко.
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