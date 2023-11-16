В Херсоне в результате массированного обстрела повреждены многоэтажные и частные дома

Последствия обстрелов Херсона. Фото: Общественное. Фото иллюстративное

В результате массированного обстрела Херсона повреждены многоэтажные и частные дома в Центральном и Днепровском районах города. Число раненых уточняется.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

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Враг нанес массированный удар по центру Херсона

"После массированного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск есть, в частности, повреждены многоэтажные и частные дома в Центральном и Днепровском районах", — сказал Мрочко.

Он также отметил, что количество пострадавших от обстрела уточняется.

Ранее мы сообщали, что в настоящее время город Херсон находится под российским обстрелом. Уже известно о трех раненых.

Напомним, во время воздушной тревоги в городе Кропивницкий раздался взрыв. По словам местных жителей, в городе было очень громко.