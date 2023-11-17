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ЗСУ закріпились на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області

17 листопада 2023 09:30
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ЗСУ закріпились на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області
Український військовий поблизу моря. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сили оборони провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Українським морським піхотинцям, вдалося закріпитися на декількох плацдармах, а ворог зазнав колосальних втрат.

Про це повідомляє Командування морської піхоти ВМС ЗС

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"У результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах", — йдеться у повідомленні. 

Також зазначається, що в ході боїв загарбники зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Зокрема, з початку проведення успішної операції ворог втратив:

  • особового складу — 1 216 вбитих, 2 217 поранених;
  • 24 танки;
  • 89 артилерійських систем та мінометів;
  • 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки;
  • 48 одиниць бойових броньованих машин у тому числі БТР та БМП, ;
  • дев'ять РСЗВ;
  • 14 плавзасобів;
  • 15 одиниць спеціальної техніки;
  • чотири командні пункти;
  • 29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних.
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Втрати окупантів на лівому березі Дніпра в Херсоні. Фото: Морська піхота/Facebook

"Крім того, зведеним підрозділом РЕБ морської піхоти було нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня", — додали у відомстві. 

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Нагадаємо, нещодавно в російському Міноборони заявили, що їхні війська проведуть перегрупування зі складу окупаційного контингенту на Херсонщині. Їх зібралися відводити трохи далі на схід від Дніпра, але згодом з'ясувалося, що інформація "хибна". 

Після цього аналітики ISW пояснили, що, ймовірно, такі дивні повідомлення виникли через нездатність військового керівництва РФ протистояти сухопутним атакам ЗСУ.

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