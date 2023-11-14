ISW роз'яснив дивне повідомлення ЗМІ про перегрупування окупантів у Херсонській області

Російські окупанти. Фото: Alexander Ermochenko/Reuters

Російські офіційні ЗМІ спочатку розповсюдили, а потім спростували новини про тактичний перегляд позицій армії Росії на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Можливо, такі дивні повідомлення виникли через нездатність військового керівництва РФ протистояти сухопутним атакам ЗСУ.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Що означає повідомлення росЗМІ про передислокацію російських військ у Херсонській області

Експерти кажуть, що після невдач російського командування у створенні сприятливих інформаційних умов під час контрнаступу у Харкові у 2022 році РФ прагнула координувати висвітлення своїх дій в Україні.

Відкликані повідомлення про перегрупування військ у Херсонській області можуть відображати внутрішні обговорення у верхніх лавах російського військового командування, які випадково просочилися до публічного простору до офіційного підтвердження.

"Інформація про тактичне переміщення російських збройних сил на східному березі в Херсонській області може вказувати на серйозні обговорення, що проходять на вищих рівнях російського військового управління", — йдеться у повідомленні.

Навіщо військове керівництво РФ поширило повідомлення про передислокацію військових

Можливо, російське військове керівництво навмисно поширило, а потім відхилило ці новини в рамках інформаційної кампанії, метою якої є введення в оману українських сил про сили РФ у Херсонській області.

Незалежно від мотивів та контексту даних повідомлень, їх вплив наголошує на складності ситуації для російської армії в Херсонській області.

Водночас аналітики ISW стверджують, що навряд чи інформація про перегрупування російських військових на лівобережжі Херсонської області була надана російським державним ЗМІ джерелом, яке видало себе за Міністерство оборони Росії.

Нагадаємо, що в російському Міноборони заявили, що їхні війська проведуть перегрупування зі складу окупаційного контингенту на Херсонщині. Їх зібралися відводити трохи далі на схід від Дніпра, але згодом з'ясувалося, що інформація "хибна".