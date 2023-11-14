ISW разъяснил странное сообщение СМИ о перегруппировке оккупантов в Херсонской области

Российские оккупанты. Фото: Alexander Ermochenko/Reuters

Российские официальные СМИ сначала распространили, а затем опровергли новости о тактическом пересмотре позиций армии России на левом берегу Днепра в Херсонской области. Возможно, такие странные сообщения появились из-за неспособности военного руководства РФ противостоять сухопутным атакам ВСУ.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Эксперты говорят, что после неудач российского командования в создании благоприятных информационных условий во время контрнаступления в Харькове в 2022 году, РФ стремилась координировать освещение своих действий в Украине.

Отозванные сообщения о перегруппировке войск в Херсонской области могут отражать внутренние обсуждения в верхних рядах российского военного командования, которые случайно просочились в публичное пространство до официального подтверждения.

"Информация о тактическом перемещении российских вооруженных сил на восточном берегу в Херсонской области может указывать на серьезные обсуждения, проходящие на высших уровнях российского военного управления. Эти дискуссии, вероятно, оказались раскрытыми в общественном информационном поле до того, как они были официально подтверждены российской военной стороной", — говорится в сообщении.

Зачем военное руководство РФ распространило сообщение о передислокации военных

Возможно, российское военное руководство намеренно распространило, а затем отклонило эти новости в рамках информационной кампании, целью которой является введение в заблуждение украинских сил о силах РФ в Херсонской области.

Независимо от мотивов и контекста данных сообщений, их влияние подчеркивает сложность ситуации для российской армии в Херсонской области.

В то же время аналитики ISW утверждают, что вряд ли информация о перегруппировке российских военных на левобережье Херсонской области была предоставлена российским государственным СМИ источником, выдавшим себя за Министерство обороны России.

Напомним, что в российском Минобороны заявили, что их войска проведут перегруппировку из состава оккупационного контингента в Херсонской области. Их собрались отводить чуть дальше восточнее Днепра, но впоследствии выяснилось, что информация "ложная".