На ВОТ оккупанты используют украинцев как живой щит, — Федоров
На оккупированных территориях юга Украины россияне усиливают террор населения. Они проводят облавы на местных жителей и используют украинцев как живой щит.
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
Россияне используют украинцев как живой щит
"На оккупированном юге россияне проводят облавы и используют наших людей как живой щит", — сказал он.
Как отметил городской голова Мелитополя, в Токмаке оккупанты проводят "поквартирные обходы" и селятся в многоэтажках.
Также жители Бердянского района сообщают о подселении захватчиков в дома.
А некоторые села Пологовского района враг превратил в резервацию — заехать или уехать могут только прописанные там люди.
Ранее мы писали, что российские захватчики продолжают терроризировать жителей временно оккупированных территорий Харьковской и Запорожской областей. Враг усилил проверку телефонов украинцев.
Читайте Новини.LIVE!