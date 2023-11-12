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На ВОТ оккупанты используют украинцев как живой щит, — Федоров

12 ноября 2023 23:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На ВОТ оккупанты используют украинцев как живой щит, — Федоров
Российские оккупанты на оккупированных территориях. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На оккупированных территориях юга Украины россияне усиливают террор населения. Они проводят облавы на местных жителей и используют украинцев как живой щит.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"На оккупированном юге россияне проводят облавы и используют наших людей как живой щит", — сказал он.

Как отметил городской голова Мелитополя, в Токмаке оккупанты проводят "поквартирные обходы" и селятся в многоэтажках.

Также жители Бердянского района сообщают о подселении захватчиков в дома.

А некоторые села Пологовского района враг превратил в резервацию — заехать или уехать могут только прописанные там люди.

Ранее мы писали, что российские захватчики продолжают терроризировать жителей временно оккупированных территорий Харьковской и Запорожской областей. Враг усилил проверку телефонов украинцев.

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