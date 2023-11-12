На ТОТ окупанти використовують українців як живий щит, — Федоров

Російські окупанти на окупованих територіях. Фото: росЗМІ

На окупованих територіях півдня України росіяни посилюють терор населення. Вони проводять облави на місцевих жителів та використовують українців, як живий щит.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

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Росіяни використовують українців як живий щит

"На окупованому півдні росіяни проводять облави та використовують наших людей, як живий щит", — сказав він.

Як зазначив міський голова Мелітополя, у Токмаку окупанти проводять "поквартирні обходи" та селяться в багатоповерхівках.

Також мешканці Бердянського району повідомляють про підселення загарбників в будинки.

А деякі села Пологівського району ворог перетворив на резервацію — заїхати чи виїхати можуть тільки прописані там люди

Раніше ми писали, що російські загарбники продовжують тероризувати мешканців тимчасово окупованих українських територій Харківської та Запорізької областей. Наразі ворог посилив перевірку телефонів українців.