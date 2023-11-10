Ворог посилив перевірку телефонів українців на ТОТ — що шукає
Російські загарбники продовжують тероризувати мешканців тимчасово окупованих українських територій Харківської та Запорізької областей. Наразі ворог посилив перевірку телефонів українців.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Чому ворог перевіряє телефони мешканців ТОТ
"Ворог знову намагається знайти членів українського підпілля й посилює так звані "контрдиверсійні заходи". В межах останніх, росіяни посилили перевірки телефонів українців, зокрема на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя", — йдеться в повідомленні.
У Центрі уточнили, що росіяни перевіряють також за якими Telegram-каналами слідкують українці.
"Перевірки проводяться вибірково на вулицях й наявність паспорта ворога не рятує від перевірки. Тому закликаємо українців чистити телефони перед виходом на вулицю", — додали українські підпільники.
Нагадаємо, що очільник Сєвєродонецької РВА Роман Власенко розповів, як загарбники знущаються з українців на тимчасово купованих територіях. Зокрема, ворог не здатен підготувати мешканців Сєвєродонецька Луганської області до опалювального сезону, а також зменшує постачання гуманітарної допомоги.
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