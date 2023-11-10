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Ворог посилив перевірку телефонів українців на ТОТ — що шукає

10 листопада 2023 01:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ворог посилив перевірку телефонів українців на ТОТ — що шукає
Російський окупант на варті. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники продовжують тероризувати мешканців тимчасово окупованих українських територій Харківської та Запорізької областей. Наразі ворог посилив перевірку телефонів українців. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Ворог знову намагається знайти членів українського підпілля й посилює так звані "контрдиверсійні заходи". В межах останніх, росіяни посилили перевірки телефонів українців, зокрема на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя", — йдеться в повідомленні.

У Центрі уточнили, що росіяни перевіряють також за якими Telegram-каналами слідкують українці.

"Перевірки проводяться вибірково на вулицях й наявність паспорта ворога не рятує від перевірки. Тому закликаємо українців чистити телефони перед виходом на вулицю", — додали українські підпільники.

Нагадаємо, що очільник Сєвєродонецької РВА Роман Власенко розповів, як загарбники знущаються з українців на тимчасово купованих територіях. Зокрема, ворог не здатен підготувати мешканців Сєвєродонецька Луганської області до опалювального сезону, а також зменшує постачання гуманітарної допомоги.

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