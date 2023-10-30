Росія відправила на ТОТ Донеччини репресивні загони — чого бояться окупанти

Російські окупанти зі зброєю. Фото: obozrevatel.com

На тимчасово окупованих територіях Донецької області нишпорять три додаткові поліцейські загони. Їх відправила Росія для здійснення фільтраційних заходів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Поліцаїв відрядили з РФ для пошуку членів українського підпілля й також відлову ухилянтів чи дезертирів ЗС РФ. Гастролери вже працюють в Донецьку й далі будуть пересуватись іншими захопленими населеними пунктами", — йдеться в повідомленні.

У Центрі додали, що "поліцейські" перевіряють телефони жителів, зокрема листування та розмови. Однак особливо уважні вони до людей без російського паспорта.

Нагадаємо, що російські загарбники здійснюють перевірку українців на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей. Росіяни прагнуть відшукати тих, хто не підтримує політику РФ.

Також ми повідомляли, що ворог на окупованих територіях шукає колаборантів, аби укомплектувати свої сервісні центри. На цих територіях відчувається брак працівників.

Додамо, що тиск росіян на населення на тимчасово окупованих територіях не зменшується ні на мить. Зокрема, ворог продовжує спроби примусової паспортизації місцевих жителів.